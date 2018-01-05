Агрофирма КРиММ планирует внедрить новые технологии

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Новые технологии собираются использовать в агрофирме КРиММ. За основу возьмут опыт европейских фермеров. Об этом рассказал генеральный директор агрофирмы КРиММ Геннадий Рязанов.

"Во время нашего недавнего визита в Голландию и Германию мы побывали в нескольких фермерских хозяйствах. Их основная особенность – ровные поля, благодаря которым создается единый микроклимат и нет провальных зон по урожаю. Весь процесс компьютеризирован, на реальное поле накладывается виртуальное, таким образом, осуществляется полный контроль", - отметил он.

Передовой опыт будет использован в КРиММе в наступившем году. Уже закуплена новая техника, так называемые выравниватели, благодаря которым можно будет избежать переувлажненных участков.