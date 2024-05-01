134,6 км железнодорожных путей обновят в Тюменской области

| Фото: СвЖД | Фото: СвЖД

134,6 км пути обновит СвЖД в Тюменской области. Проведение планового ремонта позволит повысить безопасность и надежность инфраструктуры, увеличить разрешенные скорости движения на отдельных участках для пассажирских поездов до 120 км/ч, для грузовых – до 80 км/ч, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Работы уже ведутся на участках Богандинская – Ялуторовск, Ялуторовск – Заводоуковская. Также в регионе планируют заменить 67 стрелочных переводов на участках Ишим – Малый Остров, Безруково – Ишим, Сетово – Сузгун, Тобольск – Озеро Абрамовское, Ощепково – Талица.