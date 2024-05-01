Сбер помогает бизнесу устранить нарушения по 115-ФЗ

| Фото: ПАО "Сбербанк" | Фото: ПАО "Сбербанк"

Сбер выступает в роли партнера и готов сохранять сотрудничество с клиентами на особых условиях, даже если в работе бизнеса в прошлом были нарушения. Получить такую возможность от банка могут только те клиенты, которые не игнорировали запрос по 115-ФЗ, а предоставили хотя бы часть запрошенных документов.

Главное ― готовность клиента отказаться от операций, признанных банком сомнительными, а также ведение реального бизнеса. В этом случае Сбер поможет изменить бизнес-процессы и работать без нарушений.

Процесс включает в себя анализ текущей деятельности бизнеса с учетом полученных документов и пояснений от клиента, формирование индивидуальных рекомендаций, а также мониторинг их выполнения. Исполняя рекомендации, бизнес и дальше продолжает работать в обычном режиме. Если рекомендации не выполняются или появляются новые нарушения, банк вынужден применить ограничения по 115-ФЗ.

"За прошлый год мы помогли более 10 тысячам предпринимателям устранить нарушения по 115-ФЗ и вести бизнес без рисков. Важно не только понять, в чем причина нарушений, но и предложить решения для корректировки текущей стратегии бизнеса. Рекомендации, которые банк формирует ― это план действий, направленный на улучшение бизнес-процессов и предотвращение возможных рисков. Если клиент готов следовать рекомендациям и внедрять необходимые изменения, мы продолжим с ним сотрудничество без ограничений", - отметил вице-президент, директор дивизиона "Корпоративные клиенты 360" Сбербанка Станислав Карташов.

Подробная информация и контакты горячей линии по вопросам комплаенс в Сбере размещены на сайте.