Владимир Якушев поздравил жителей региона с Рождеством

Владимир Якушев поздравил жителей региона с Рождеством. Фото admtyumen.ru

В течение многих веков Рождество служит духовным и нравственным ориентиром для нашего общества. Диалог и понимание, сохранение мира и согласия между людьми остаются залогом поступательного развития нашей страны и региона, уверенности в будущем всех граждан России. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя православных верующих региона с Рождеством Христовым.

"Неоценимы забота Русской православной церкви и всех православных верующих о тех, кто нуждается в помощи и поддержке, содействие укреплению института семьи, воспитанию подрастающего поколения, участие в решении насущных социальных проблем. Рождественские торжества пробуждают светлые чувства в наших сердцах, дарят ощущение мира и гармонии, дают уверенность, что каждый из нас может менять мир вокруг к лучшему. Давайте будем созидать и делать добро, наполнять каждый наш день душевной теплотой. Желаю всем жителям Тюменской области крепкого здоровья, счастья, мира и взаимопонимания", - отметил Якушев.

Напомним, что праздничные богослужения прошли во всех храмах Тюменской области.