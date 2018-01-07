Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий пожелал сибирякам добра и радости

фото: Тобольская Митрополия

Рождество Господа нашего Иисуса Христа наполняет ныне великой духовной радостью наши сердца. В этот благословенный день явлена безграничная любовь Божия к роду человеческому. Об этом говорится в послании митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия к православным верующим.

"Великое значение празднования Рождества Христова состоит в том, что оно помогает нам проникнуться осознанием спасительной Благой вести о снисхождении Божественной благодати. Церковь вновь и вновь напоминает нам о таинственном Рождении для нас Спасителя. Нам всем нужно хранить и приумножать дар Божественной благодати, исполняя свое христианское призвание – быть добродетельными. Нельзя попирать этот дар, живя лукаво, лицемерно и недостойно в угоду наживе, праздности и греховному эгоизму. Каждый человек, носящий имя Христово, может и должен воплощать евангельские заповеди в своей жизни, служа делами веры и любви своим ближним", - отметил Димитрий, пожелав жителям региона духовной радости, любви, христианского милосердия и помощи Божьей во всех благих начинаниях.