Хоккейный турнир "Сладкоежка" собрал лучших в Тюмени

Хоккейный турнир "Сладкоежка" собрал лучших в Тюмени. Фото из группы ХК "Рубин" в соцсети "ВКонтакте"

XX турнир по хоккею с шайбой "Сладкоежка" среди детей 2010 г.р. стартовал в Тюмени 8 января.

Как сообщает пресс-служба ХК "Рубин", в юбилейном турнире регион представят команды "Тюменский легион" и "Тюменский легион - 2", а также "Рубин". На состязания приехали юные спортсмены из Екатеринбурга, Омска, Челябинска, Ханты-Мансийска и Салехарда.

Соревнования пройдут с 8 по 10 января в спортивном комплексе "Прогресс" (ул. Пржевальского, 33).