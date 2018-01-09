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Фильм "Нелюбовь" Алексея Звягенцева остался без "Золотого глобуса"

13:42 08 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Мировых кинематографистов отметили премией "Золотой глобус". Фото с сайта pbs.twimg.com

Фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" завоевал четыре награды на 75 церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Голливуде.

Картина британца Мартина Макдоны получила главный приз в номинации "Лучший драматический фильм", опередив Кристофера Нолана и его фильм "Дюнкерк", Ридли Скотта ("Все деньги мира"), Стивена Спилберга ("Секретное досье"). Кроме того, англичанин завоевал приз как лучший сценарист, сообщает Ren.tv.

Фрэнсис Макдорманд получила "Золотой глобус" за лучшую драматическую роль. Она сыграла женщину, которая всеми силами пытается выяснить обстоятельства исчезновения своей дочери. Еще один актер, Сэм Рокуэлл, стал победителем в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".

Агентство "Интерфакс" дополняет, мексиканский кинодеятель Гильермо дель Торо получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Форма воды". Действие в фэнтезийной мелодраме "Форма воды" происходит в 1963 году. Главная героиня, немая уборщица, влюбляется в таинственного человека-амфибию, который содержится в научной лаборатории.

Лучшей актрисой второго плана в фильме (комедия или мюзикл) стала Эллисон Дженни (за роль в картине "Тоня против всех"). Юэн МакГрегор получил награду за роль в "Фарго" в номинации "Лучший актер в мини-сериале или телефильме". Лучшим анимационным фильмом стал мульт "Тайна КоКо".

Как сообщает РИА Новости, немецкая картина "На пределе" завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", оставив без награды фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь".

В этой категории помимо российской и немецкой ленты были также представлены камбоджийская картина режиссера и актрисы Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца", чилийский фильм "Фантастическая женщина" и "Квадрат" совместного производства Швеции, Германии и Франции.

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Теги: кинофестиваль , награда , фильм

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