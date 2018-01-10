О некачественных продуктах и нарушениях сроков годности расскажут по горячей линии

фото ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по качеству продуктов питания и срокам годности в Тюменской области работает до 15 января.

Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, жители регина смогут получить консультации по телефону 20-27-14, в консультационном центре на базе Центра гигиены и эпидемиологии: 68-48-94, 8-904-493-92-99.

Часы работы горячей линии: понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница - с 9 до 16 часов 45 минут, перерыв - с 13 до 13 часов 45 минут.

Часы работы горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии: понедельник - четверг с 8 до 17 часов, пятница - с 8 до 14 часов 30 минут, перерыв - с 12 до 12 часов 30 минут.