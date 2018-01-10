Тюменцев приглашают на конкурс семейного литературного творчества

Тюменцы поучаствуют в конкурсе литературного творчества/ www.per.co.il

Конкурс семейного литературного творчества "Зимние приключения" объявил Дворец творчества и спорта "Пионер".

В конкурсе могут принять участие семьи из Тюмени, в составе которых есть как минимум один ребенок и один взрослый.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить сочиненную сказку или рассказ на зимнюю тематику, оформленную в виде маленькой книжки.

По желанию конкурсанты могут снять буктрейлер (короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о книге). Его хронометраж должен быть не менее 30 секунд и не более 1,5 минуты. На видео обязательно должны присутствовать все члены семьи, ролик необходимо опубликовать на любой площадке в Интернете (Вконтакте, Youtube и т.п.), ссылку на буктрейлер необходимо направить в оргкомитет конкурса на почту muhinvv@pioner72.ru.

Заявки и готовые работы принимают с 9 по 13 января 2018 года в Центре искусств и культуры "ДТиС" "Пионер" (ул. Челюскинцев 46, каб. 214).

Работы участников конкурса можно увидеть на выставке во Дворце творчества и спорта "Пионер" 15 и 16 января с 10 часов до 15 часов. Посетители выставки определят победителей в номинации "Приз зрительских симпатий".

Лучшие работы выберут также жюри из числа организаторов и привлеченных педагогов. Семьи будут награждены призами в номинациях "Креативный буктрейлер к книге", "Оригинальное оформление", "Увлекательное содержание", "Приз зрительских симпатий".

Итоги конкурса подведут 16 января, результаты станут известны после 17 января 2018 года, сообщает пресс-служба Дворца "Пионер".