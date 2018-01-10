up

10.01.2018 среда

USD 57,0463

EUR 68,2103

В Тюмени -9..-11 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцев приглашают на конкурс семейного литературного творчества

16:27 09 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Тюменцы поучаствуют в конкурсе литературного творчества/ www.per.co.il

Конкурс семейного литературного творчества "Зимние приключения" объявил Дворец творчества и спорта "Пионер". 

В конкурсе могут принять участие семьи из Тюмени, в составе которых есть как минимум один ребенок и один взрослый.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить сочиненную сказку или рассказ на зимнюю тематику, оформленную в виде маленькой книжки.

По желанию конкурсанты могут снять буктрейлер (короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о книге). Его хронометраж должен быть не менее 30 секунд и не более 1,5 минуты. На видео обязательно должны присутствовать все члены семьи, ролик необходимо опубликовать на любой площадке в Интернете (Вконтакте, Youtube и т.п.), ссылку на буктрейлер необходимо направить в оргкомитет конкурса на почту muhinvv@pioner72.ru.

Заявки и готовые работы принимают с 9 по 13 января 2018 года в Центре искусств и культуры "ДТиС" "Пионер" (ул. Челюскинцев 46, каб. 214).

Работы участников конкурса можно увидеть на выставке во Дворце творчества и спорта "Пионер" 15 и 16 января с 10 часов до 15 часов. Посетители выставки определят победителей в номинации "Приз зрительских симпатий".

Лучшие работы выберут также жюри из числа организаторов и привлеченных педагогов. Семьи будут награждены призами в номинациях "Креативный буктрейлер к книге", "Оригинальное оформление", "Увлекательное содержание", "Приз зрительских симпатий".

Итоги конкурса подведут 16 января, результаты станут известны после 17 января 2018 года, сообщает пресс-служба Дворца "Пионер". 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: ДИ Пионер , чтение

Последние новости

20:08 Жильцам, оставшимся без крова из-за пожара, компенсируют затраты на найм жилья
18:05 В пригородных кассах Тюмени можно купить билеты в музей Печати в Тобольске
17:54 10 января - события дня
17:43 Новогодний патруль вышел на улицы Тюмени
17:32 В Рождество тюменские врачи скорой помощи приняли роды на дому
17:21 Хаски призвали тюменцев к дорожной безопасности
17:10 Инициативные тюменцы организовали сбор вещей для погорельцев
17:00 В тюменской колонии открыли кафе для осужденных
16:49 Приморские ученые разрабатывают неинвазивное лекарство от старости
16:38 В новогодние каникулы тюменцы обращались в полицию по поводу бытовых конфликтов
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев - в тройке самых влиятельных глав регионов

Владимир Якушев поздравил жителей региона с Рождеством

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

В тюменской колонии открыли кафе для осужденных

Ямальские дети-сироты получат ключи от квартир в Тюмени

Минтруд: в потребительскую корзину добавят мяса и рыбы

Общество

Жильцам, оставшимся без крова из-за пожара, компенсируют затраты на найм жилья

В пригородных кассах Тюмени можно купить билеты в музей Печати в Тобольске

10 января - события дня

Спорт

Тюменские скалолазы отличились в Санкт-Петербурге

Определен состав сборной России на этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Лариса Куклина выиграла спринт на этапе Кубка России в Ижевске

Происшествия

Инициативные тюменцы организовали сбор вещей для погорельцев

В новогодние праздники сотрудники МЧС спасли 36 жителей региона

ГИБДД Тюменской области: уменьшилось число жертв и пострадавших в авариях в праздничные дни
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+