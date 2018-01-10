Тюменские скалолазы отличились в Санкт-Петербурге

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Две награды завоевали тюменские скалолазы на Всероссийских юношеских соревнованиях "Невские вертикали". В них приняли участие около 400 спортсменов из 37 регионов Российской Федерации.

Тюменцы достигли успеха в дисциплине "Лазание на скорость". Алиса Лешкина завоевала серебряную медаль, она завершила дистанцию за 07.25 секунд. Среди юношей Сергей Екимов с результатом 07.33 секунды остановился на третьей ступени пьедестала, сообщает пресс-служба Тюменской школы олимпийского резерва.

Тюменскую область под руководством тренера Елены Климовой представляли Виктория Бородина, Иван Земляков, Сергей Екимов, Дмитрий Костин, Алиса Лешкина, Анна Максимченко, Екатерина Прокушева, Даниил Уколов и Никита Щербаков. В командном зачете в лазании на скорость сборная команда Тюменской области заняла 5 место. На лидирующих позициях - Красноярский край, Челябинская область, Республика Башкортостан и Пермский край.