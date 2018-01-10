Тюменские лыжники выйдут на старты в Дрездене

www.skisport.ru

Четверо тюменских спортсменов примут участие в 8 этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который стартует в Дрездене (Германия) 13 января.

В программе соревнований только короткие дисциплины – индивидуальный и командный спринт свободным стилем. Глеб Ретивых, Андрей Парфенов, Татьяна Алешина и Евгения Ощепкова примут участие в обеих гонках. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Прямую трансляцию гонок будут вести два телеканала.

13 января индивидуальный спринт покажут "Матч ТВ" (14 часов 15 минут по московскому времени) и "Евроспорт-2" (14 часов 30 минут).

Командный спринт, который пройдет 14 января, в прямом эфире покажет телеканал "Матч Арена" в 13 часов 10 минут мск.

Также команду России представят Андрей Краснов (Санкт-Петербург), Артем Мальцев (Нижегородская область/Республика Мордовия), Александр Панжинский (Москва), Никита Ступак (Московская/Свердловская область), Юлия Белорукова (Республика Коми), Мария Давыденкова (Республика Татарстан), Полина Ковалева (Москва/Красноярский край), Елена Соболева (Новосибирская область/Ямало-Ненецкий автономный округ).