Полицейские Мегиона предотвратили поджог автомобиля

фото https://megion.drom.ru

Загоревшийся автомобиль "УАЗ" заметили сотрудники мегионской Госавтоинспекции во дворе одного из жилых домов. Из бензобака торчала горящая тряпка, а под самой машиной горел предмет, похожий на коврик.

Сотрудники ДПС ликвидировали возгорание. 45-летний местный житель, подозреваемый в поджоге автомобиля, был задержан. В ходе допроса пояснить мотив своих преступных действий мужчина не смог, сославшись на то, что он находился в нетрезвом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.