Тюменцы, которых привлекла низкая цена в фитнес-клуб, оказались обманутыми

Фото: группа "Сеть фитнес-клубов в Тюмени" vk.com

Жители Тюмени жалуются на действия ООО "А-Группа компаний "ФАРАОН" (фитнес-центр "Первый Фитнес дискаунтер"), оказывающий физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги. Обращения горожан поступают в региональное управление Роспотребнадзора.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, тюменцы заключили с компанией договор на оказание услуг и приобрели годовые абонементы в фитнес-центр стоимостью менее 10 тыс. рублей. Именно низкая цена привлекла внимание потребителей. Однако посетить спортзал многим так и не удалось из-за того, что центр либо проводил ремонт, либо закрывался после нескольких посещений людей на неопределенный срок. На заявление о расторжении договора и возврате денег фирма ответила отказом.

Специалисты Роспотребнадзора готовы помочь пострадавшим составить исковое заявление и принять участие в его рассмотрении в суде.