Восемнадцать двоен родилось в Тобольске в 2017 году

handmadelari.ru

1 тыс. 883 записи актов рождения сделано в тобольском загсе в 2017 году. Об этом сообщает администрация города. За год на свет появились 987 мальчиков и 896 девочек. При этом родились 18 двоен.

Первенцы появились в 585 тобольских семьях, вторые дети - в 725 семьях, по третьему ребенку - в 390 семьях. 21 семья пополнилась шестым и более ребенком.

Некоторых малышей назвали довольно звучными именами: Ермак, Добрыня, Ахилесс, Яромир, Эрнест, Магдалена, Замира, Доминика, Лукерья, Анжелика и Изабелла.

Однако наиболее распространенными в Тобольске в 2017 году являлись имена Артём, Максим, Егор, Матвей, Семён, Дамир, София, Анна, Дарья, Мария, Кристина и Алина.

В первый рабочий день загса в 2018 году - 9 января - там было зарегистрировано 31 рождение.