Евгений Гараничев объяснил свои результаты на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Пятый этап Кубка мира по биатлону. Фото: Союз биатлонистов России

Пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге начался с индивидуальной гонки среди мужчин. Француз Мартен Фуркад, допустив один промах, одержал победу. Лучшим из россиян стал Алексей Волков — у него также один промах и 27 место в итоговом протоколе, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Тюменец Евгений Гараничев, вернувшийся после перерыва на Кубок мира, занял 43 место.

"Ходом было тяжело. Объемы немного сказались. Чувствовалось, что легкости в ногах нет. Думаю, что дальше все хорошо будет. На стрельбе, конечно, были мои ошибки. На первой стойке, может, поторопился. На последней не довел и произвел выстрел.Последний круг провел довольно неплохо. Однако надо бороться не с нашей командой, а с соперниками. В дальнейшем все равно надо улучшать ход. Насчет эстафеты не загадываю – решение о составе принимают тренеры", - отметил спортсмен.

Женская гонка на 15 км пройдет 11 января в 16 часов 20 минут по московскому времени. На старт выйдут: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.