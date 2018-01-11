В Тюмени три месяца ищут пропавшего мужчину

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Полицейские разыскивают без вести пропавшего 28-летнего Алексея Чернятьева.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, 20 октября мужчина уехал на велосипеде от строящегося дома по улице Мирной д. Патрушева Тюменского района. После чего на связь с родными не выходил, его местонахождение не установлено.

Пропавшему на вид 28-30 лет, рост 175 см., худощавого телосложения, глаза карие. В день исчезновения был одет в синий рабочий комбинезон, синюю рабочую куртку, полуботинки черные. Особые приметы: отсутствует верхний зуб, шрам на ноге ниже колена.

Если вы обладаете информацией о местонахождении Алексея Чернятьева, просьба сообщить по телефонам: 8(3452) 62-51-42, 8-904-491-43-25 или 02.