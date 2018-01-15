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В Ялуторовском районе стартовало строительство крупного животноводческого комплекса

14:01 14 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Строительство животноводческого комплекса. Фото: администрация Ялуторовского района

Строительство животноводческого комплекса на 1 тыс. 800 голов крупного рогатого скота началось в с. Петелино Ялуторовского района. 

Как сообщает администрация района, ООО "Петелино" планирует полностью реализовать этот бизнес-проект в 2019 году.

А пока на месте будущего комплекса огорожена производственная площадка, оборудован вагон-городок, ведутся земляные работы, завозятся строительные материалы.

Инвесторы, по предварительным данным, вложат в строительство более 1 млрд 300 млн рублей.  Будет создано 30 рабочих мест. 

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Теги: животоноводство , инвестклимат , Ялуторовский район

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