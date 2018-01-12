На трассе Сургут - Нижневартовск погиб водитель "Мицубиси Лансер"

фото УГИБДД УМВД России по ХМАО - Югре

Авария со смертельным исходом произошла на трассе Сургут - Нижневартовск 11 января.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, водитель 1990 г.р., управляя автомобилем "Мицубиси Лансер", не выбрал безопасную скорость движения, не учел метеорологические условия, выехал на полосу встречного движения. Здесь он допустил столкновение с автомобилем "Тойота Камри" под управлением мужчины 1969 года рождения.

В результате ДТП водитель "Мицубиси" от полученных телесных повреждений скончался в больнице, пассажиры "Мицубиси", молодые люди 22 и 23 лет, а также водитель "Тойоты", получили телесные повреждения различной степени тяжести.