Французская Total закупила первую партию сжиженного газа с "Ямал СПГ"

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Партию сжиженного газа погрузили в порту Сабетта на танкер "Борис Вилькицкий". Судно направится во французский порт Дюнкерк.

Как сообщает пресс-служба "Ямал СПГ", французская Total, акционер проекта "Ямал СПГ", закупила первую партию сжиженного природного газа в этом году. "Ямал СПГ" запустил первую очередь завода в начале декабря. До начала поставок СПГ по долгосрочным контрактам, которые начнутся со второго квартала, компания продает газ по спотовым контрактам, в основном на условиях DES, доставляя груз на танкерах ледового класса. Пока они будут ходить в западном направлении по Северному морскому пути и выгружать газ в европейских портах.

Как сообщалось ранее, первую партию с проекта закупил швейцарский трейдер НОВАТЭКа Novatek Gas&Power (NGP) и продал ее малайзийской Petronas. Танкер выгрузил СПГ на терминале Великобритании Isle of Grain, но газ не поступил в газотранспортную сеть страны. Другой акционер проекта "Ямал СПГ" - CNPC - купил вторую партию проекта, которую выгрузили в порту Роттердама Gate. Покупателей третьей и четвертой партий не называли. Третью партию выгрузили во французском порту Montoir de Bretagne, четвертую планируют к разгрузке в порту Великобритании Milford Haven.

В общей сложности с момента запуска "Ямал СПГ" экспортировал около 370 тыс. тонн СПГ.