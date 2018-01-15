Олимпиада "Менделеев" поможет школьникам поступить в ТИУ

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Школа инженерного резерва Тюменского индустриального университета в 2017-2018 учебном году проводит Межрегиональную многопрофильную олимпиаду школьников "Менделеев" по инженерно-техническому профилю, направлениям "Нефтегазовое дело" и "IT технологии. Регистрация стартует 15 января.

К участию в "Индустриальной олимпиаде" приглашают школьников с 4 по 11 класс. После регистрации участнику в течение трех дней придет инструкция по дальнейшему участию в отборочном туре и прохождению онлайн-тестирования. Регистрация продлится до 25 февраля включительно. Состязание проходит в два этапа.

Первый этап - отборочный тур, проводится дистанционно через официальный интернет-портал. Это позволяет принимать участие большому количеству школьников, в том числе из труднодоступных районов Крайнего Севера — Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Задания в тесте составлены на основе общеобразовательных предметов – физика, математика, информатика. Отборочный тур завершается 1 марта.

Задания второго, заключительного этапа, творческие и направлены на выявление нестандартных способностей школьников. В заключительном туре "Индустриальной олимпиады" оцениваются выполненные участниками работы по решению заданий по следующему перечню направлений: "Нефтегазовое дело" и "IT-технологии". Заключительный тур олимпиады пройдет на базе филиала "Ребячьей республики" в весенние каникулы.

Результаты олимпиады учитываются в качестве индивидуальных достижений при приеме на обучение в опорный вуз региона. Победителям и призерам заключительного этапа олимпиады по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады, начисляется 10 баллов дополнительно к результатам вступительных испытаний, установленных ТИУ.

Также призеры и победители олимпиады имеют право принять участие в финальном этапе Всероссийского конкурса научно-технических проектов "Инженерный резерв России", проводимого в "Артеке", без прохождения отборочного и основного этапов.

Николай Ступников