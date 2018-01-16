Тюменские педагоги готовятся к конкурсу "Сердце отдаю детям"

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Прием заявок на ежегодный городской конкурс профессионального мастерства "Сердце отдаю детям-2018" ведется с 15 по 26 января. К участию допускаются педагогические работники учреждений дополнительного образования отрасли спорта и молодежной политики, работающие по программам допобразования. Возраст участников не ограничен, стаж в должности – не менее двух лет.

Как сообщает информационно-аналитический отдел департамента по спорту и молодежной политике администрации города, конкурс направлен на повышение роли дополнительного образования в развитии интересов и способностей детей, поддержку талантливых педагогов, повышение профессиональной квалификации работников сферы дополнительного образования. Конкурс пройдет по двум номинациям: "Педагог дополнительного образования" и "Тренер-преподаватель". Дополнительно будет определен победитель интернет-голосования.

Заявки на конкурс принимаются в отдел по организации и проведению мероприятий в области молодежной политики Тюменского городского многопрофильного центра (ул. 50 лет Октября, 46). Электронная почта оргкомитета - tgmc@bk.ru. Телефон для справок: 51-79-64.

С 29 января по 2 февраля пройдет заочный этап, который включит в себя экспертизу образовательных программ и других материалов, предоставленных участниками конкурса. По итогам заочного этапа участников допустят до очного тура, подготовка к которому пройдет с 5 по 9 февраля в форме индивидуального или группового консультирования. Очный тур состоится с 12 по 22 февраля и будет состоять из следующих конкурсных испытаний: самопрезентации "Я и мое призвание", защиты образовательной программы и открытого учебного занятия "Введение в образовательную программу". Финал конкурса запланирован на 21 февраля и пройдет в форме написания эссе на заданную тему. Победителей и призеров в каждой номинации определит жюри по итогам всех конкурсных туров.