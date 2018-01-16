Голкипера ФК "Тюмень" Игоря Обухова арендовал "Арсенал"

Голкипера ФК "Тюмень" Игоря Обухова арендовал тульский "Арсенал". Фото с сайта fc-tyumen.ru

Выступавший за футбольный клуб "Тюмень" вратарь, голкипер питерского "Зенита" и российской молодежной сборной Игорь Обухов продолжит карьеру в Туле.

Как сообщает пресс-служба ФК "Тюмень" голкипер, принадлежащий питерскому "Зениту", Игорь Обухов покидает тюменские ворота. 21-летний вратарь молодежной сборной России пошел на повышение и будет пробовать свои силы в премьер-лиги, защищая ворота тульского "Арсенала". Туляки арендовали игрока с опцией выкупа по окончании сезона.

Игорь Обухов провел в составе "Тюмени" полтора сезона, пройдя путь от резервиста до надежного первого номера. По его словам, об интересе со стороны "Арсенала" он узнал в ноябре. Решение о переходе футболист принимал не без участие тюменского тренера.

"Очень хорошо поговорил по душам с тренером вратарей "Тюмени" Владимиром Бабановым. Он поддержал меня - это безумно приятно. Сотрудники "Зенита" также меня поняли и одобрили аренду, посчитав, что тульский "Арсенал" - это шаг вперед в карьере", - отметил Игорь Обухов.

С Тюменью у игрока связаны только самые теплые воспоминания. Он поблагодарил болельщиков за поддержку и пожелал сибирской команде удачи в сезоне.

"Я был действительно счастлив – это дорогого стоит. Я воспринимаю Тюмень, как свой второй родной город. Думаю, что я мог сделать еще большее для клуба. Сейчас говорю другим игрокам: "Ребята, без раздумий приезжайте в этот футбольной город с отличной командой!" Команде – как можно больше побед! Хочу поблагодарить болельщиков. Они всегда были с нами, никогда не отворачивались от футболистов даже в сложных ситуациях. Фанаты всегда были рядом на выездах. Я ценю и уважаю каждого, кто переживает за ФК "Тюмень". Надеюсь, что на стадион "Геолог" будет ходить все больше горожан", - сказал Игорь Обухов.