Погода в России продолжает преподносить сюрпризы

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Снег, метель, ветер до 22 метров в секунду - такую погоду обещают синоптики жителям Ямало-Ненецкого автономного округа 16 января. На побережье Чукотского автономного округа будет снег и ветер порывами до 20 метров в секунду.

По информации пресс-службы Гидрометцентра России, погодные сюрпризы в России продолжаются. Минус 60 градусов на столбиках термометров в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока. Жертвами морозов стали два человека. В Магаданской области из-за холодов на внеплановые каникулы ушли школьники. Подобная погода, по прогнозам, сохранится несколько дней. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях в ближайшие два дня ожидаются снег, метель, снежные заносы, ветер 15-20 метров в секунду. В Алтайском крае снег, метель, ветер до 20 метров в секунду, снежные заносы. В Республике Алтай в течение двух дней будет снег, метель, снежные заносы, в горах ветер до 22-28 метров в секунду. В Хакасии снег, метель, ветер 20-23 метра. В Иркутской области сильный снег, метель, ветер до 23 метров в секунду. В центральных районах Красноярского края ветер 18-23 метров, снег, метель. В южных районах Красноярского края сохранится такая же неустойчивая погода.

На Военно-Грузинской дороге из-за сильной метели застряли около 300 машин, в том числе грузовых. Все они стоят в очереди, движения нет — видимость на трассе практически нулевая, заносы, гололед. В Ставрополье из-за огромных сугробов парализовано движение по федеральной магистрали "Кавказ". Увязшие в снегу автомобили помогают вытаскивать спасатели. Для водителей развернули пункты обогрева.

В Южном федеральном округе снег, гололед, в Краснодарском крае сильные осадки, в горах лавиноопасно, на черноморском побережье ветер 20-25 метров в секунду. В горах Адыгеи лавиноопасно, ожидаются сильные осадки. В Ростовской области налипание мокрого снега. В Северо-Кавказском федеральном округе снег, переходящий в мокрый снег и дождь, гололед. В Крыму осадки в виде дождя и снега, ветер 15-20 метров в секунду ожидаются 17-18 января.