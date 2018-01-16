up

16.01.2018 вторник

USD 56,3569

EUR 68,8174

В Тюмени -10..-12 С 3 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Погода в России продолжает преподносить сюрпризы

11:54 16 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото https://proufu.ru

Снег, метель, ветер до 22 метров в секунду - такую погоду обещают синоптики жителям  Ямало-Ненецкого автономного  округа 16 января. На побережье Чукотского автономного округа будет снег и ветер порывами до 20 метров в секунду.

По информации пресс-службы Гидрометцентра России, погодные сюрпризы в России продолжаются. Минус 60 градусов на столбиках термометров в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока. Жертвами морозов стали два человека. В Магаданской области из-за холодов на внеплановые каникулы ушли школьники. Подобная погода, по прогнозам, сохранится несколько дней. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях в ближайшие два дня ожидаются снег, метель, снежные заносы, ветер 15-20 метров в секунду.  В Алтайском крае снег, метель, ветер до 20 метров в секунду, снежные заносы. В Республике Алтай в течение двух дней будет снег, метель, снежные заносы, в горах ветер  до 22-28 метров в секунду. В Хакасии снег, метель, ветер 20-23 метра. В Иркутской области сильный снег, метель, ветер до 23 метров в секунду. В центральных районах Красноярского края ветер 18-23 метров,  снег, метель. В южных районах Красноярского края сохранится такая же неустойчивая погода.  

На Военно-Грузинской дороге из-за сильной метели застряли около 300 машин, в том числе грузовых. Все они стоят в очереди, движения нет — видимость на трассе практически нулевая, заносы, гололед. В Ставрополье из-за огромных сугробов парализовано движение по федеральной магистрали "Кавказ". Увязшие в снегу автомобили помогают вытаскивать спасатели. Для водителей развернули пункты обогрева.

В  Южном федеральном округе снег, гололед, в Краснодарском крае сильные осадки, в горах лавиноопасно, на черноморском побережье ветер 20-25 метров в секунду. В горах Адыгеи лавиноопасно, ожидаются сильные осадки. В  Ростовской области налипание мокрого снега. В Северо-Кавказском федеральном округе снег, переходящий в мокрый снег и дождь, гололед. В Крыму осадки в виде дождя и снега, ветер 15-20 метров в секунду ожидаются 17-18 января.  

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Крым , погода , прогноз , Ямал

Последние новости

13:43 Тюменские оториноларингологи развивают микрохирургию
13:32 Продавец флейты из Нижневартовская стала жертвой мошенника
13:21 В Тобольске в новогодние праздники родились тридцать девять малышей
13:10 Машуков: Гайдаровский форум задаст вектор развития инноваций и цифровой экономики в регионе
13:00 ФЦН Тюмени принял участие в международной онлайн-конференции
12:49 На Тобольской площадке СИБУРа чистый воздух
12:38 Студенты-аграрии Исетского района провели первый хакатон
12:27 В Тюменской области ОСАГО уехало в зеленую зону
12:16 Чемпионат по бегу в ползунках среди младенцев впервые пройдет в Ишиме
12:05 Артемий Лебедев высоко оценил новый туристический бренд Тюменской области
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев распорядился помочь двум семьям достроить дома

Владимир Якушев поблагодарил прессу за конструктивный диалог и вклад в развитие региона

Тюменская прокуратура принимает поздравления с профессиональным праздником

Политика

Машуков: Гайдаровский форум задаст вектор развития инноваций и цифровой экономики в регионе

На Гайдаровском форуме проанализируют бюджетную систему и государственное управление

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Экономика

Порт Сабетта признан лидером по грузообороту

В Нижнетавдинский район отправлена крупная партия семенного материала для разведения коров

Французская Total закупила первую партию сжиженного газа с "Ямал СПГ"

Общество

Тюменские оториноларингологи развивают микрохирургию

В Тобольске в новогодние праздники родились тридцать девять малышей

ФЦН Тюмени принял участие в международной онлайн-конференции

Спорт

Определены победители первенства Тюменской области по лыжным гонкам

В Тюмени определили победителей первого этапа детской лиги дзюдо

В Тюмени состоится турнир по боксу среди полицейских

Происшествия

Продавец флейты из Нижневартовская стала жертвой мошенника

В Лангепасе полицейские задержали мужчину с гашишем

В Тюменском районе задержали подозреваемого в поножовщине
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+