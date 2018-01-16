Студенты-аграрии Исетского района провели первый хакатон

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Первый хакатон по 3D-моделированию и прототипированию состоялся в Исетском районе.

В п. Коммунар студенты филиала Ялуторовского агротехнологического колледжа познакомились с основами 3D-моделирования и печати на 3D-принтере. В ходе соревнований участникам предложили смоделировать и распечатать изделия по чертежам, а в качестве итогового задания ребята готовили макет села будущего.

Все участники отлично справились с заданием, сообщает администрация Исетского района.