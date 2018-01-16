Продавец флейты из Нижневартовская стала жертвой мошенника

фото magicflutestore.com

57-летняя жительница Нижневартовска перевела неизвестному мужчине 270 тыс. рублей. Он планировал купить у нее флейту.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Нижневартовску, женщина разместила на одном из онлайн-сервисов объявление о продаже флейты. На сообщение ответил мужчина, проживающий в Москве. Он сказал, что хочет купить музыкальный инструмент для дочери в подарок и готов перевести деньги на банковскую карту. Женщина указала номер карты. Злоумышленнику удалось получить необходимые данные для входа в приложение "Онлайн банк", где сначала он проанализировал счета пострадавшей, а потом осуществил денежный перевод на ее же карту. Через какое-то время москвич вновь позвонил на телефон потерпевшей и сообщил, что ошибочно перевел на ее счет большую сумму и попросил отправить ему разницу на указанный счет. Ничего не подозревающая женщина, поговорив с покупателем, направилась в банк и перевела свои накопления на счет мошенника. Проверив счета, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".