Тюменская пенсионерка стала жертвой мошенника

фото ИА "Тюменская линия"

330 тыс. рублей перечислила незнакомому мужчине жительница Тюмени. Позвонивший ей человек представился сыном и сообщил, что совершил преступление, нужны деньги.

Как сообщает УМВД России по Тюмени, со слов пенсионерки, звонивший ей мужчина сказал, что средства нужны, чтобы решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности. Доверчивая женщина сообщила ему все данные банковской карты, включая пин-код. Сумма ущерба составила 330 тыс. рублей.

Тюменские полицейские призывают жителей не реагировать на просьбы о переводе денег, не передавать денежные средства третьим лицам, всегда перезванивать близким родственникам для подтверждения информации, либо сразу звонить "02".