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Семь внутренних направлений добавил в маршрутную сеть аэропорт Рощино

11:21 17 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Аэропорт Рощино. Фото ИА "Тюменская линия"

Целенаправленно развивать межрегиональное авиасообщение - такую стратегическую задачу поставил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на открытии после реконструкции аэропорта Рощино.

"В ближайших планах - довести пассажиропоток до двух миллионов человек в год и вернуть тюменскому аэропорту статус регионального хаба, каким он и был в советское время", - подчеркнул глава региона.

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, 2017 год завершился для Рощино приростом пассажиропотока на 19,7%. Всего за год перевезены более 1 млн 830 тыс. пассажиров. Из них на внутренних рейсах - 1 млн 665 тыс. (прирост 14,3%),  на международных рейсах - 165 тыс. пассажиров (прирост 128%).

Самыми востребованными внутренними направлениями стали полеты в Москву, Новый Уренгой, Салехард, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Симферополь и Новосибирск. Из числа зарубежных направлений самыми востребованными оказались Анталья, Ларнака, Ташкент, Пхукет, Бангкок, Камрань, Тунис, Бургас и Салоники.

В ушедшем году в маршрутную сеть аэропорта добавились семь внутренних направлений: Красноярск, Иркутск, Пермь, Нижний Новгород, Томск, Усинск и Талакан. Осенью 2017 года были открыты рейсы из Тюмени в Дубай (ОАЭ).

В 2018 году аэропорт Рощино планирует перевезти более 2 млн пассажиров. В планах – приход нового авиаперевозчика (им станут "Уральские авиалинии"), развитие круглогодичного сообщения с такими городами, как Сочи, Краснодар, Минводы и увеличение частоты полетов в Санкт-Петербург. Продолжится и развитие региональной программы полетов в Нижний Новгород, Томск, Самару, Усинск, Красноярск и Иркутск. Увеличится частота полетов в Сургут, Ноябрьск, Белоярский, Нижневартовск.

На международных авиалиниях планируется продолжение зимней полетной программы в Дубай. В марте 2018 года будут запущены рейсы в Хайкоу (Китай), а в июне планируется открытие регулярных полетов в Астану.

Ведутся работы по привлечению авиаперевозчиков к открытию полетов в Киргизию (Ош, Бишкек), Грузию (Тбилиси), Таджикистан (Душанбе) и Армению (Ереван).

Напомним, обновленный аэропорт Рощино был открыт в январе 2017 года. В результате проведенной реконструкции площадь аэровокзального комплекса увеличилась до 27 тыс. кв. метров, а его пропускная способность составила 600 пассажиров в час. Теперь аэропорт способен комфортно принимать и отправлять до 5 млн пассажиров в год.

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Теги: авиаперевозки , Владимир Якушев , Рощино

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