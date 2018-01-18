Капремонт перенесут на более поздний срок, если собственники не пустили подрядчика на объект

Капитальный ремонт многоквартирников. Фото ИА "Тюменская линия"

Капитальный ремонт многоквартирного дома в Тюменской области может быть перенесен на более поздний срок, если собственники жилья по каким-либо причинам не пустили на объект подрядчика.

Соответствующее право органов местного самоуправления, как сообщает пресс-служба областного департамента ЖКХ, закреплено постановлением правительства Тюменской области № 635-п от 8 декабря 2017 года.

Постановление определяет порядок действий в случае отсутствия возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых работ), включенном в региональную программу капитального ремонта, а также порядок установления фактов воспрепятствования оказанию услуг и выполнению работ.

"Отказы жильцов допускать подрядчиков в жилые и нежилые помещения – буквально бич для участников рынка капремонта в многоквартирных домах, - отметила директор фонда капитального ремонта Светлана Цынская. – От подобного отношения отдельных собственников страдают другие, добросовестные собственники дома, работы выполняются с нарушением производственного процесса, уходит время на согласование с проектировщиками изменений в проект, а в некоторых случаях и к невозможности выполнить работы в целом по всему дому. Кроме того, это ведет к срыву сроков выполнения работ и программ в целом. При этом в УФО самый короткий период выполнения работ в межотопительный сезон".

До сих пор разрешать противоречия удавалось только в судах, подобная практика уже сложилась в Ялуторовске, Ишиме и Тюмени.

В декабре 2017 года правительством Тюменской области принят документ, регулирующий порядок действий техзаказчика в случае отказа собственников либо управляющей компании допустить подрядчика в помещения многоквартирного дома, к строительным конструкциям, инженерным сетям, сантехническому, электрическому и иному оборудованию дома.

Факт противодействия фиксируется актом, на основании которого орган местного самоуправления принимает решение о необходимости переноса капитального ремонта дома на более поздний срок. О принятом решении сообщают региональному оператору по капремонту и департаменту ЖКХ Тюменской области. Решение органа местного самоуправления о переносе срока капремонта является основанием для внесения изменений в региональную программу.