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"Афиша Тюмень" расскажет тюменцам о бесплатном досуге

19:56 17 января 2018 | mobile | | print версия для печати
toptyumen.ru

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72", призванный генерировать информацию о культурных, спортивных и других мероприятиях региона, запустил новую рубрику, которая расскажет, где можно интересно провести время, ничего при этом не заплатив.

Подборку интересных бесплатных мероприятий на ближайшую неделю будут публиковать на странице сообщества каждую среду. Первый выпуск уже доступен для просмотра. Кроме того, следить за бесплатными мероприятиями можно по специальному хэштегу во "ВКонтакте" #бесплатно@afisha_kto. Также в меню группы есть отдельная рубрика "Бесплатно".

18 января все желающие смогут посетить бесплатную лекцию "Дорусская Тюмень", которая начнется в музее-усадьбе Колокольниковых в 19 часов. Перед слушателями выступит доктор исторических наук, профессор Александр Ярков.

Познакомиться с творчеством молодой и перспективной художницы Люции Кайно могут посетители кафе-бара "Picasso" с 19 по 21 января. Вход на выставку свободный.

21 января в Доме печати в студии танца "Комьюнити" пройдет бесплатный открытый урок по танцевальному направлению кизомба. Начало в 18 часов.

Дом культуры и творчества "Торфяник" приглашает на бесплатный концерт "Крещенский вечер с оркестром" 23 января в 19 часов.

Добавим, что еще одна возможность бесплатно посещать интереснейшие события города – это участвовать в розыгрышах, постоянно проводимых в сообществе "Афиша Тюмень | КтоКуда72".   

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Теги: культура

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