В футбольном клубе "Тюмень" появился тренер-аналитик

В футбольном клубе «Тюмень» появился тренер-аналитик/фото пресс-службы ФК "Тюмень"

Игорь Мананников будет выполнять обязанности тренера-аналитика в ФК "Тюмень". Специалисту 30 лет, он долгое время занимается скаутингом и профессиональным разбором тактической составляющей футбола, сотрудничал с ведущей международной аналитической компанией InStatFootball, вел собственный аналитический проект и занимался футбольной тактикой в своем блоге на Sports.ru.

"Я давно занимаюсь анализом соревновательной деятельности, сотрудничаю с InStatFootball практически с самого начала его существования. После начал получать тренерские лицензии, захотел пойти по этому пути. Более пяти лет внештатно сотрудничал с аналитиком, работающими в тренерском штабе Курбана Бердыева, помогая анализировать соревновательную деятельность команды", - рассказал новичок "Тюмени".

Игорь Мананников отметил, что Сибирь - родина его отца, он всегда хотел поработать здесь. Специалист напомнил о том, что "Тюмень" – клуб с историей, команда выступала в премьер-лиге, и отметил организованную игру спортсменов в последних встречах.

"Мне кажется, что в последних 5-6 играх наша команда показала симпатичную и организованную игру. Матч против "Луча-Энергии" вынесем за скобки. После матча с "Тюменью" даже наставник лидера турнира "Енисея" Дмитрий Аленичев отметил уровень нашей игры. Есть прогресс. Главное, чтобы он был поступательным, - сказал тренер. - Думаю, что в моих силах внести свой вклад в работу, чтобы помочь команде занять более высокое место в ФНЛ".

Попасть в команду удалось благодаря аналитическому материалу для Владимира Маминова. После чего, сообщил Игорь Мананников, он с радостью принял приглашение войти в тренерский штаб клуба и готов решать поставленные задачи.

"Современный футбол постоянно развивается, и аналитик начинает выполнять комплексные задачи. Если раньше они занимались только разбором матча и подготовкой к сопернику, то сейчас это соединение этих компонентов с учебно-тренировочными аспектами. Можно выносить интересные идеи на обсуждение с тренерским штабом. Аналитика – это одна из немногих вещей, которая позволяет получить преимущество над соперником, несмотря на низкий бюджет или менее мастеровитый подбор футболистов. Наша работа не дань моде, а настоящая необходимость. Простите за яркий пример, но в "Манчестере Сити" за каждым игроком основы прикреплен отдельный специалист. И это помимо основного штаба аналитиков. Боюсь ошибиться, но в сумме их несколько десятков", - сообщил тренер.

Игорь Мананников с отличием окончил школу и вуз, где получил техническую специальность. Он отметил, что всегда интересовался спортом.

"В университете я обучался по программе физико-математического уклона, получил сугубо техническое образование на военной кафедре. Но меня постоянно тянуло в футбол. Я любил складывать цифры и тренировать. Начал обучаться тренерскому делу и параллельно вел аналитический блог на Sports.ru и занимался журналистикой. В апреле 2017 года получил лицензию В-UEFA после окончания Высшей школы тренеров в Москве. После этого ездил по стажировкам и успел поработать тренером-аналитиком в составе студенческой сборной России на Универсиаде-2017 в Тайбее. На том турнире мы впервые на уровне всех сборных за 20 с лишним лет обыграли бразильцев (в меньшинстве), разгромили итальянцев, американцев и аргентинцев".

Кроме пополнения в тренерском штабе, ФК "Тюмень" ожидает новичков в команду. Трое из них проходят регистрацию в РФС, а ряд других потенциальных сибиряков отправились на сбор в Сочи доказывать свою полезность, сообщает пресс-служба клуба.