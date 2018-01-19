О восприятии современного искусства тюменцам расскажут на лекции

Фото ИА "Тюменская линия"

Лекция "Как смотреть современное искусство и не испытывать чувства неполноценности" в рамках образовательной программы спецпроекта "Работа никогда не завершается" IV Уральской индустриальной биеннале пройдет в Тюмени в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 21 января. Начало в 14 часов. Проведет мероприятие арт-критик, директор кураторского агентства Sparta Лиза Савина.

По словам организаторов, для неподготовленного зрителя каждое столкновение с современным искусством травматично. Непонятно, как его смотреть, на что именно обращать внимание, что при этом нужно чувствовать и главное, о чем думать. Это рождает чувство собственной неполноценности, а то и вовсе комплекс вины. Лектор расскажет, что такое современное искусство и как выстраивать с ним коммуникацию. После встречи состоится экскурсия по выставке.

Напомним, оценить творчество современных художников тюменцы могут до 21 января. На выставке "Работа никогда не завершается" представлены произведения 26 современных художников из России, Азербайджана, Великобритании, Турции и Италии, а также тюменские ковры из коллекции музейного комплекса.

Билеты на выставку можно приобрести в кассе Музейного комплекса им. И.Я Словцова (ул. Советская, 63).