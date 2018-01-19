Новое колесо обозрения на Цветном бульваре пользуется у отдыхающих большой популярностью

Новое колесо обозрения. Фото Инвестиционного агентства Тюменской области

Шесть новых рабочих мест создано при реализации инвестиционного проекта по открытию нового колеса обозрения на Цветном бульваре в Тюмени. Новая достопримечательность города, несмотря на сибирские морозы, завоевала популярность у жителей и гостей областной столицы.

Высота нового колеса обозрения – 37 метров. Обновленное колесо произведено на территории РФ и предназначено для круглогодичного использования. Аттракцион выше предыдущего на 10 метров, оборудован 18 закрытыми кабинками, которые изнутри открыть невозможно, а также оборудован сплит-системой (тепло-холод).

В первый день нового года состоялось торжественное открытие современного колеса обозрения. Отметим, что проект находился на сопровождении инвестиционного агентства Тюменской области: инвестору была оказана организационная и информационная поддержка, сообщает пресс-служба агентства.