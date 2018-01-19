Проверка в букмекерской конторе завершилась полумиллионным штрафом

Проверка в букмекерской конторе завершилась крупным штрафом/Фото ИА "Тюменская линия"

Штраф в размере 500 тыс. рублей должно уплатить обособленное подразделение одной из букмекерских контор в Тюменской области. Такое решение принял городской суд после плановой проверки, проведенной сотрудниками налоговой службы.

Проверка на предмет соблюдения обязательных лицензионных требований, установленных к организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, выявила нарушения.

Согласно пункту 2 дополнительных требований к организаторам азартных игр (утверждены постановлением правительства РФ от 08.05.2015 № 452), при осуществлении деятельности по учету ставок и интерактивных ставок, расчету сумм подлежащих выплате выигрышей и представлению информации о рассчитанных выигрышах, организатор азартных игр обязан использовать технические средства, включая программно-технические средства и средства защиты информации, соответствующие требованиям законодательства России о техрегулировании.

Однако представить документы, подтверждающие соответствие используемой программы требованиям законодательства, представитель букмекерской конторы по доверенности не смог.

Тем временем, подобное грубое нарушение влечет за собой наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 4 ст. 14.1.1 КоАП РФ).

Материалы проверки были переданы в городской суд, принявший решение о назначении административного штрафа в размере 500 тыс. рублей. Дело также было передано на дальнейшее рассмотрение в краевой суд, который оставил решение нижестоящей инстанции без изменений, сообщает пресс-служба УФНС по Тюменской области.