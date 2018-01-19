В Ялуторовске сын избил мать поленом

Фото следственного комитета РФ

63-летний житель Ялуторовского района, находясь в алкогольном опьянении, пришел в дом к матери и стал требовать денег. Когда получил отказ, схватил деревянное полено и нанес ей многочисленные удары. 90-летняя пенсионерка с телесными повреждениями поступила в больницу.

Участковый уполномоченный Ялуторовска задержал подозреваемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Мужчина признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.