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Памятник космонавту Юрию Гагарину открыли в Вифлееме

11:04 20 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото РИА Новости

Памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину в палестинском городе Вифлеем, который почитается как место рождения Христа, появился 19 января. Бронзовый бюст, изображающий Гагарина в гермошлеме, установлен в нескольких десятках метров от входа в Храм Рождества с его пещерой, где, как верят христиане, появился на свет младенец Иисус. 

"Это очень важный символ. Мы связываем то место, откуда началось движение человечества к лучшему, я имею в виду рождение Христа, с движением человечества к новому — за пределы нашего земного шара", — сказал на торжественной церемонии открытия представитель России при Палестинской национальной администрации Айдар Аганин.

Палестинцы в своих выступлениях подчеркивали, что Гагарин им не чужой. "Для нас Гагарин — это напоминание, чего можно добиться, двигаясь по пути знаний, и пример для подражания", — сказал мэр города Антон Сальман. Бюст в Вифлееме стал уже 44-м из установленных по всему миру международным благотворительным фондом "Диалог культур – единый мир". Его представитель дал понять, что останавливаться на достигнутом они не собираются, и сообщил, что уже идут переговоры о возведении такого же памятника в Израиле, сообщает РИА Новости.

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Теги: Юрий Гагарин

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