Данил Карпов: Начинать подготовку к сезону игрой против любителей - идеально

Данил Карпов, фото - fc-tyumen.ru

Футбольный клуб "Тюмень" со счетом 7:0 разгромил любительскую команду "Сочи-2" в рамках учебно-тренировочного сбора в Сочи. Двумя голами отметился форвард тюменцев Данил Карпов.

В этом сезоне Карпов окончательно покинул систему дубля "Тюмени" и закрепился в основном ростере, сообщила пресс-служба сибирской команды.

"Несколько дней здесь было дождливо. Бегали, чуть промокнув, но ничего страшного. Много занятий делаем для укрепления ног – бегаем без мяча, в горку. Но, чтобы не забывали о футболе, вечером работаем со снарядами, - рассказывает форвард о сочинском сборе.

- Какая мотивация была в матче против "Сочи-2"?

- У соперника уровень мастерства был заметно ниже, это и понятно. Мы старались наладить в коллективе игровые связи, чтобы чуть лучше понимать друг друга на поле. Все складывалось неплохо. Думаю, это идеально – начинать подготовку к сезону игрой против любителей. Нужно понять, что могут потенциальные новобранцы. "Сочи-2" практически не проводил атаки, все скатывалось на длинные передачи. "Тюмень" пыталась контролировать мяч, при потере сразу же возвращала снаряд себе.

- Сколько лет было вашим соперникам?

- От 18 до 25 где-то. Нашим дублерам сейчас практически всем 16-17.

- Что скажете о собственной форме?

- Думаю, она у меня неплоха. На естественном поле чуть подзабились ноги, но ничего страшного в этом нет. Конечно, в матче против "Сочи-2" все могли забить гораздо больше.

- Что будете делать во время трехдневного перерыва между сборами?

- Я бы в Сочи остался! А если серьезно, то проведу время с семьей…

- Чем занимаетесь в свободное время?

- Сплю в номере. Живем по двое – я с Максимом Лауком. Никуда не ходим, до центра города далековато. До моря метров 50-100, но до него пока тоже не добрался.