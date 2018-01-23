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Стартовый взнос Югорского лыжного марафона можно оплатить через банкоматы банка "Открытие"

18:45 22 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ЗСФ банка "Открытие"

Официальный партнер Международного Югорского лыжного марафона – банк "Открытие" - предоставил возможность всем любителям зимнего спорта оплачивать стартовый взнос для участия в одном из самых ожидаемых спортивных событий зимнего сезона в Югре через свою банкоматную сеть.

Поклонники лыжных гонок, желающие принять участие в спортивном празднике, который состоится в Ханты-Мансийске 8 апреля 2018 года, уже сейчас могут оплатить стартовый взнос в банкоматах и платежных терминалах финансовой организации практически во всех населенных пунктах УФО. Для этого необходимо в главном меню банкомата последовательно выбрать разделы "Платежи", затем "Прочие" и "Югорский лыжный марафон". В следующем окне предоставляется возможность выбора дистанции, на которую побежит участник: 5, 25 или 50 км. Затем вводятся паспортные данные и возраст спортсмена – участие в гонке для детей до 12 лет включительно бесплатно.Чек необходимо сохранить и предъявить его для получения стартового номера.

Также оплатить участие в гонкеможно из любой точки России через Интернет и мобильный банк финансовой организации. Стартовые взносы принимаются и в кассах банка "Открытие".

Стоимость стартового взноса для участников составит:

До 25 марта 2018 года (включительно): 50 км – 1 тыс. 300 рублей, 25 км – 700 рублей, 5 км – 400 рублей.

С 26 марта по 7 апреля 2018 года (включительно): 50 км – 1 тыс. 900 рублей,

25 км – 1 тыс. рублей, 5 км – 500 рублей.

В день гонки, т.е. 8 апреля 2018 года (до времени начала марафона): 50 км – 2 тыс. 500 рублей, 25 км – 1 тыс. 500 рублей, 5 км – 1 тыс. рублей.

Более подробно о предстоящих соревнованиях можно узнать на официальном сайте Югорского лыжного марафона – "Ugraski".

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Теги: банк Открытие , Югорский лыжный марафон

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