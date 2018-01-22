Тюменцу грозит срок за отказ от прохождения военной службы

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Молодого человека, обвиняемого в уклонении от прохождения военной службы, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в ноябре 2017 года призывник прошел медицинское освидетельствование и был признан годным к военной службе с незначительными ограничениями. В декабре он должен был явиться в военкомат для отправки к месту прохождения военной службы. В военкомат юноша не пришел. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Тюменского района утвердила по уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы в суд. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до двух лет.