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На Ямале трактор провалился под лед, водитель погиб

13:10 22 января 2018 | mobile | | print версия для печати
sever-press.ru

Колесный трактор "К-700" провалился под лед при устройстве сезонной автомобильной дороги Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале во время перехода через реку Обь. Водитель трактора погиб.

По информации подрядной организации "Ямалавтодор", толщина льда на участке составляла не менее 60 сантиметров, что допускает проезд тяжелой техники.

На месте происшествия работает комиссия подрядной организации, представителя дирекции дорожного хозяйства ЯНАО, вызваны специалисты экстренных служб.

Официально зимняя дорога Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале не открыта, сообщает ИА "Север-пресс".

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Теги: зимник , несчастный случай , река Обь , Ямал

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