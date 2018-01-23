Двое тоболяков отморозили пальцы, ремонтируя машины в мороз

Фото ИА "Тюменская линия"

Пять человек с обморожениями обратились в областную больницу № 3 в Тобольске за первые дни аномальных холодов.

Как сообщает пресс-служба медицинского учреждения, все пострадавшие имеют вторую и третью степень обморожения конечностей. Один человек госпитализирован, остальные находятся на амбулаторном лечении. Двое пациентов отморозили пальцы, ремонтируя свои автомобили на улице.

Врачи просят тоболяков ответственнее относиться к своему здоровью и предупреждают, что обморожение конечностей часто наступает незаметно, но приводит к печальным последствиям.

Запрещено растирать обмороженную поверхность снегом, жесткой тканью. Так как высока вероятность травмирования и последующего инфицирования поврежденной кожи. Подвергать место обморожения интенсивному тепловому воздействию, растирать поврежденную кожу маслом, жиром и спиртом.