Тюменские вокалисты завоевали Гран-при международного фестиваля "Сибирь зажигает звезды"

фото ДТиС "Пионер"

Группа "Подснежник" вокального ансамбля "Музыкальный ТРаМПЛиН", воспитанники Дворца творчества и спорта "Пионер", завоевали Гран-при на международном конкурсе-фестивале в рамках проекта "Сибирь зажигает звезды". Более 2 тыс. участников соревновались за награды. Фестиваль проходил на разных площадках Тюмени.

Как сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер", по итогам конкурса руководитель вокального ансамбля "Музыкальный ТРаМПЛиН" Галина Логачева получила диплом "Лучший руководитель", фонд поддержки и развития детского творчества "Планета талантов" выразил благодарность за плодотворную работу, большой личный вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения и сохранение национальных культур.

Кроме того, воспитанники ДТиС "Пионер" заняли призовые места и в других номинациях. Так, лауреатами I степени стали Амалия Бячкова в номинации "Вокал эстрадный" и Сергей Соболев в номинации "Вокал академический".

Группа "Подснежник" ансамбля "Музыкальный ТРаМПЛиН" как победители фестиваля получили приглашение на льготное участие в конкурсах фонда "Планета талантов", а также приняли участие в мастер-классе доцента кафедры хорового дирижирования академии хорового искусства им. Попова Ларисы Рощиной под названием "Интонация как форма развития вокального слуха".