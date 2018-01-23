В Югре вынесли приговор двум наркосбытчикам

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Два жителя Ханты-Мансийска признаны виновными в совершении преступления предусмотренного ч.3 и ч.4 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой лиц, с использованием сети Интернет, в крупном размере". Нефтеюганский районный суд вынес им обвинительный приговор.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО-Югры, государственный обвинитель представил суду исчерпывающие доказательства того, что с августа 2016 года подсудимые занимались незаконным распространением наркотических средств посредством Интернета на территории Нефтеюганска. Наркосбытчики получали крупную партию наркотиков от организатора преступной группы и сбывали их путем закладок в тайники. В ноябре 2016 года их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотических средств составила более 120 граммов.

Суд, приняв во внимание позицию прокурора, назначил виновным наказание в виде 8 и 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.