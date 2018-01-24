Тюменцы в лидерах рейтинга Союза биатлонистов России

Тюменские биатлонисты в лидерах рейтинга СБР/Фото ЦСП72

Антон Шипулин из Свердловской области главенствует в рейтинге СБР, обновленном по итогам этапа Кубка мира в Антхольце. Бессменный лидер последних лет имеет 1 тыс. 237 очков. Второе место сохраняет тюменец Александр Логинов с 845 очками. Однако вплотную к нему приблизился Антон Бабиков из Башкортостана, набравший 839 очков. Преимущество тройки лидеров над преследователями достаточно велико. В Кубке России с минимальным отрывом впереди Сергей Клячин из Пермского края.

Среди женщин столь же велико преимущество представительницы Санкт-Петербурга Екатерины Юрловой-Перхт (1 тыс. 068 очков), которая опережает Татьяну Акимову (674 очков) из Чувашии. Замыкает тройку лучших тюменка Ирина Услугина (665). Лариса Куклина из ЯНАО с минимальным преимуществом в один балл лидирует в Кубке России.

Среди юниоров лидером сезона является Василий Томшин (129 очков) из Санкт-Петербурга, опережающий представителя Омской области Игоря Малиновского (88,5 очков). Полина Шевнина из Свердловской области (99 очков) возглавляет рейтинг юниорок, опережая Анастасию Кайшеву из Удмуртии (82,5 очков). Среди юношей и девушек лидерами рейтинга являются москич Михаил Первушин (50 очков) и Анна Старовойтова из Санкт-Петербурга (48 очков), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.