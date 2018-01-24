Подведены итоги регионального этапа олимпиады школьников по русскому языку

фото департамента образования и науки Тюменской области

Ученик школы № 31 Ишима Иван Зверев стал победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников среди 9-классников. На втором месте - учащаяся школы № 40 Тюмени Ксения Курилова и третьей признана учащаяся гимназии № 5 Тюмени Анастасия Зыкова.

По информации департамент образования и науки Тюменской области, в группе 10- классов наибольшее количество баллов набрала Полина Черноморченко из гимназии ТюмГУ. Второе место у Дарьи Мицюк из этой же гимназии. Третье место у Егора Кондрашова из гимназии № 21 Тюмени и Дарьи Васечки из гимназии им. Н.Д. Лицмана Тобольска.

Среди учеников 11 классов первой стала ученица гимназии ТюмГУ Диана Басова, на втором месте ученица школы № 70 Тюмени Анна Петрова.

Всего в интеллектуальном поединке участвовали 34 ученика из школ и гимназий Тюменской области.