На Ямале перед судом предстанут бывшие сотрудники миграционной службы

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Экс-начальник управления федеральной миграционной службы по ЯНАО обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере".

Вместе с ним в суд отправятся четверо бывших сотрудников управления, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ "Пособничество в присвоении и растрате, то есть хищении чужого имущества в крупном размере".

По данным следствия с апреля 2012 по январь 2016 года обвиняемый, являясь начальником УФМС России по ЯНАО, используя свои служебные полномочия, через своих подчиненных, которые знали о его корыстном умысле, подыскивал сотрудников для их премирования. При этом часть полученных денежных средств они должны были вернуть ему якобы для различных нужд УФМС. Затем обвиняемый подписывал приказы о премировании этих сотрудников либо приказы о предоставлении им материальной помощи. Получая денежные выплаты, сотрудники через пособников передавали начальнику заранее оговоренные денежные суммы. В результате указанных преступных действий начальник управления при пособничестве четырех доверенных лиц незаконно похитил денежные средства на общую сумму более 7 млн рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемые свою вину не признали. Тем не менее в результате проведенной работы собрано достаточно доказательств, которые подтверждают вину злоумышленников, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.