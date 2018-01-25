Полицейские Тюменской области объявили 2018 год годом добрых дел

Полицейские Тюменской области озвучили итоги 2017 года. Фото пресс-службы УМВД России по Тюменской области

Уровень доверия граждан к региональной полиции вырос и составил 50%, тогда как средний общероссийский уровень равен 35%. Об этом заявил начальник областного полицейского главка Юрий Алтынов во время расширенной коллеги по итогам оперативно-служебной деятельности за 2017 год.

В работе коллегии приняли участие вице-губернатор Сергей Сарычев, руководители правоохранительных и надзорных органов региона, уполномоченный по правам человека и детский омбудсмен Тюменской области, председатель общественного совета при областном УМВД.

Юрий Алтынов отметил улучшение криминальной обстановки: уровень преступности заметно снизился, число зарегистрированных преступлений сократилось почти на 4% (с 27 тыс. 466 до 26 тыс. 452). В частности, убийств стало меньше более чем на 15%, количество актов причинения тяжкого вреда здоровью снизилось на девять, разбойных нападений - на 40, грабежей - на 8%. В 2017 году сотрудники органов внутренних дел раскрыли около 15 тыс. преступлений, в том числе более 2,5 тыс. тяжких и особо тяжких.

Поддержку стабильности общественно-политической ситуации в регионе полицейские оказывали в период проведения около 1 тыс. 700 мероприятий. Пристальное внимание ОВД уделяло предупреждению преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них. В 2017 году в поле зрения сотрудников полиции находилось более 1,5 тыс. подростков, состоящих на учете за различные правонарушения. С 677 до 643 сократилось число правонарушений среди несовершеннолетних. При этом руководитель регионального полицейского главка подчеркнул, что в работе по предупреждению правонарушений в подростковой среде еще остался ряд пробелов, которые необходимо заполнить.

На коллегии Юрий Алтынов предложил объявить текущий 2018 год годом добрых дел, когда сотрудники всех подразделений полиции во взаимодействии с ветеранским движением посетят социально неблагополучные семьи и окажут необходимую поддержку находящимся в кризисной ситуации подросткам.

Продолжается активная работа по развитию правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Его использование позволило сохранить стабильной обстановку в местах массового пребывания граждан и на улицах городов региона, обеспечить безопасность гостей и жителей региона. Раскрыто около 4,5 тыс. преступлений, совершенных в общественных местах, пресечено более 1,5 млн административных правонарушений.

Решались проблемы по повышению безопасности дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции в 2017 году выявили 1,5 млн нарушений правил дорожного движения. Расширилась практика проведения проверок водителей на выявление у них признаков алкогольного опьянения. В ходе мероприятий установлено 547 лиц, управлявших транспортными средствами в нетрезвом виде. Дальнейшее развитие получила система автоматической фото- и видеофиксации. С ее помощью в 2017 году выявлено более 1 млн административных правонарушений в области дорожного движения, что составляет 70% от общего количества.

Вице-губернатор Сергей Сарычев поблагодарил личный состав полиции региона за добросовестное и профессиональное исполнение служебных обязанностей. Также он обозначил ряд проблемных вопросов, над которыми предстоит сообща работать в 2018 году.

В ходе коллегии собравшиеся детально обсудили криминальную обстановку и результаты работы каждого территориального ОВД. Работе всех подразделений была дана объективная оценка. Юрий Алтынов, подводя итог, подчеркнул, что с поставленными задачами в целом тюменская полиция справилась. Приоритеты остаются прежними – обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, противодействие преступности, в том числе мошенничеству всех форм, хищениям в сфере компьютерных и информационных технологий, деятельности организованных групп и преступных сообществ, в особенности связанных с незаконным оборотом наркотиков.

"Граждане оценивают нашу общую работу и ситуацию в регионе не по данным статистики, а по уверенности в своей безопасности, безопасности своих детей, а так же на основе опыта взаимодействия с представителями органов власти и правопорядка. По итогам 2017 года большое количество земляков позитивно оценили вашу работу - это серьезный результат. Наша общая задача -- обеспечить безопасность наших граждан, создать благоприятные условия для жизни тюменцев. Сегодня 92% наших земляков довольны условиями жизни в регионе и не планируют никуда переезжать", - резюмировал Сергей Сарычев.