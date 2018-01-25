up

25.01.2018 четверг

USD 56,3888

EUR 69,4484

В Тюмени -27..-29 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Полицейские Тюменской области объявили 2018 год годом добрых дел

18:11 24 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Полицейские Тюменской области озвучили итоги 2017 года. Фото пресс-службы УМВД России по Тюменской области

Уровень доверия граждан к региональной полиции вырос и составил 50%, тогда как средний общероссийский уровень равен 35%. Об этом заявил начальник областного полицейского главка Юрий Алтынов во время расширенной коллеги по итогам оперативно-служебной деятельности за 2017 год.

В работе коллегии приняли участие вице-губернатор Сергей Сарычев, руководители правоохранительных и надзорных органов региона, уполномоченный по правам человека и детский омбудсмен Тюменской области, председатель общественного совета при областном УМВД. 

Юрий Алтынов отметил улучшение криминальной обстановки: уровень преступности заметно снизился, число зарегистрированных преступлений сократилось почти на 4% (с 27 тыс. 466 до 26 тыс. 452). В частности, убийств стало меньше более чем на 15%, количество актов причинения тяжкого вреда здоровью снизилось на девять, разбойных нападений - на 40, грабежей - на 8%. В 2017 году сотрудники органов внутренних дел раскрыли около 15 тыс. преступлений, в том числе более 2,5 тыс. тяжких и особо тяжких.

Поддержку стабильности общественно-политической ситуации в регионе полицейские оказывали в период проведения около 1 тыс. 700 мероприятий. Пристальное внимание ОВД уделяло предупреждению преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них. В 2017 году в поле зрения сотрудников полиции находилось более 1,5 тыс. подростков, состоящих на учете за различные правонарушения. С 677 до 643 сократилось число правонарушений среди несовершеннолетних. При этом руководитель регионального полицейского главка подчеркнул, что в работе по предупреждению правонарушений в подростковой среде еще остался ряд пробелов, которые необходимо заполнить.

На коллегии Юрий Алтынов  предложил объявить текущий 2018 год годом добрых дел, когда сотрудники всех подразделений полиции во взаимодействии с ветеранским движением посетят социально неблагополучные семьи и окажут необходимую поддержку находящимся в кризисной ситуации подросткам.

Продолжается активная работа по развитию правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Его использование позволило сохранить стабильной обстановку в местах массового пребывания граждан и на улицах городов региона, обеспечить безопасность гостей и жителей региона. Раскрыто около 4,5 тыс. преступлений, совершенных в общественных местах, пресечено более 1,5 млн административных правонарушений.

Решались проблемы по повышению безопасности дорожного движения. Сотрудники  госавтоинспекции в 2017 году выявили 1,5 млн нарушений правил дорожного движения. Расширилась практика проведения проверок водителей на  выявление у них признаков алкогольного опьянения. В ходе  мероприятий установлено 547 лиц, управлявших транспортными средствами в нетрезвом виде. Дальнейшее развитие получила система автоматической фото- и видеофиксации. С ее помощью в 2017 году выявлено более 1 млн административных правонарушений в области дорожного движения, что составляет 70% от общего количества.

Вице-губернатор Сергей Сарычев поблагодарил личный состав полиции региона за добросовестное и профессиональное исполнение служебных обязанностей. Также он  обозначил ряд проблемных вопросов, над которыми предстоит сообща работать в 2018 году.

В ходе коллегии собравшиеся детально обсудили криминальную обстановку и результаты работы каждого территориального ОВД. Работе всех подразделений была дана объективная оценка. Юрий Алтынов, подводя итог, подчеркнул, что с поставленными задачами в целом тюменская полиция справилась. Приоритеты остаются прежними – обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, противодействие преступности, в том числе мошенничеству всех форм, хищениям в сфере компьютерных  и информационных технологий, деятельности организованных групп и преступных сообществ, в особенности связанных с незаконным оборотом наркотиков.

"Граждане оценивают нашу общую работу и ситуацию в регионе не по данным статистики, а по уверенности в своей безопасности, безопасности своих детей, а так же на основе опыта взаимодействия с представителями органов власти и правопорядка. По итогам 2017 года большое количество земляков позитивно оценили вашу работу - это серьезный результат. Наша общая задача -- обеспечить безопасность наших граждан, создать благоприятные условия для жизни тюменцев. Сегодня 92% наших земляков довольны условиями жизни в регионе и не планируют никуда переезжать", - резюмировал Сергей Сарычев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: итоги года , полиция , Сергей Сарычев , Юрий Алтынов

Последние новости

20:30 Александр Головня вернулся в "Строгино"
20:00 Девушки обошли юношей на Кубке Тюменской области по автомодельному спорту
19:52 В жилом доме по улице Большевиков в Тюмени восстановлена подача тепла Фото
19:16 В филармонии прозвучит первая русская симфония Чайковского
19:00 Олимпийский комитет России прокомментировал ситуацию с флагами на Играх
18:11 Полицейские Тюменской области объявили 2018 год годом добрых дел
18:00 25 января - события дня
17:49 Двух тюменских правоохранителей наградили за безупречное несение службы
17:38 Борис Григорьев: хочу развивать науку в Тюмени
17:27 На участие в Уватском этапе Кубка IBU подали заявки одиннадцать команд Фото
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: рабочая группа Госсовета выработает единый подход к развитию промышленности

Владимир Якушев пожелал участникам Кубка губернатора по танцам удачи и успеха

Программа "Квартира для бюджетника" продолжит свою работу в 2018 году

Политика

В Тюменской области сохранят меры государственной поддержки

В Тюмени начал работу избирательный штаб Владимира Путина

Машуков: Гайдаровский форум задаст вектор развития инноваций и цифровой экономики в регионе

Экономика

Многодетной семье из Исетского района построят дом

Тюменский центр поддержки экспорта вошел в число лучших в России

Ввод очистных сооружений в Коротчаево обсудили на совещании в Новом Уренгое

Общество

В жилом доме по улице Большевиков в Тюмени восстановлена подача тепла

В филармонии прозвучит первая русская симфония Чайковского

Олимпийский комитет России прокомментировал ситуацию с флагами на Играх

Спорт

Александр Головня вернулся в "Строгино"

Девушки обошли юношей на Кубке Тюменской области по автомодельному спорту

На участие в Уватском этапе Кубка IBU подали заявки одиннадцать команд

Происшествия

Работники предприятия в Тюмени получили зарплату по решению суда

Жителя Омутинского района подозревают в незаконной рубке берез

Житель Ишимского района до смерти забил односельчанина
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+