В Тюменской области продолжится газификация сел

Газификация сельских поселений. Фото ООО «Газпром межрегионгаз Север».

250 км газораспределительных сетей было построено в 2017 году в 19 муниципальных образованиях Тюменской области. Газом обеспечено 71 сельское поселение.

Как сообщил на заседании комитета облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям заместитель директора областного департамента ЖКХ Алексей Майер, работа велась в рамках реализации программы газификации региона на 2014-2017 годы.

Всего за период действия программы было построено 773 км сетей газоснабжения, природным газом обеспечены более 13 тыс. домовладений в 127 населенных пунктах, причем в 55 из них природный газ раньше не использовался. Из бюджета на реализацию программы за четыре годы было выделено 994 млн рублей.

"В 2018 году реализация мероприятий по газификации села продолжится в рамках новой программы на 2018-2022 годы. Перечень мероприятий на эти годы содержит 296 объектов. Он предусматривает строительство внутрипоселковых газопроводов в 235 селах. Преимущественно работа будет направлена на завершение газификации населенных пунктов", - проинформировал он.

Председатель комитета депутат Владимир Ковин, комментируя вопрос, отметил, что вопросы газификации, благоустройства, дорожного строительства и социальной инфраструктуры - жизненно важные, они формируют комфортную среду проживания для тех, кто живет и работает на селе и кто хотел бы туда приехать.

"В этом отношении делается очень много. Однако нам необходимо иметь ясность на предстоящий трехлетний бюджетный период, что и где предусмотрено в планах газификации, дорожного строительства, благоустройства, ремонтных работ, где и какой объект появится. Это необходимо людям, нашим избирателям, они этим интересуются. Уверен, что мы получим более конкретный план действий на предстоящий трехлетний цикл", - отметил он.

В настоящее время муниципальные власти на местах совместно с газораспределительной организацией формируют паспорта газификации, уточняют перечень подключаемых домовладений. Завершить эту работу и сформировать точный перечень мероприятий программы планируется к концу 1 квартала 2018 года.

Любовь Голышева