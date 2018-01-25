Следователи устанавливают причину смерти мужчины в автомобиле на трассе

фото: tyumen.sledcom.ru

Тело мужчины 1992 года рождения обнаружили полицейские в автомобиле "Газель" на 42 км автодороги Тюмень - Ярково 24 января. Следователи устанавливают причину смерти.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области, повреждений на теле погибшего не обнаружили, по предварительным данным смерть могла наступить от отравления выхлопными газами автомобиля.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.