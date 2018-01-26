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"МегаФон" продемонстрировал самый быстрый мобильный Интернет в России

16:49 25 января 2018 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

Разработчики самого популярного приложения для измерения скорости доступа в Интернет – Speedtest от компании Ookla – проанализировали результаты замеров скоростей мобильного Интернета 4G среди российских пользователей. Лидером в России был признан "МегаФон".

По результатам тестов скорости, проведенных российскими пользователями, "МегаФон" стал оператором с наилучшим мобильным Интернетом 4G, заняв первую позицию по скорости загрузки данных на устройство - 25,04 Мбит/с.

"Мы с удовольствием признаем, что у "МегаФона" самая быстрая мобильная сеть в России, на основе нашего анализа тестов скоростей, которые делали сами пользователи. Эта награда является свидетельством исключительной производительности "МегаФона", - отметил исполнительный вице-президент Ookla Джейми Стивен.

В исследовании по России компания Ookla проанализировала данные более 7 млн 500 тестов скорости через сети всех операторов с 1 млн 500 устройств с поддержкой LTE.

В сети "МегаФона" на конец третьего квартала 2017 года зарегистрировано 14,2 млн мобильных устройств с поддержкой 4G, их число выросло на 44% в течение 2017 года. Ежемесячный трафик на абонента "МегаФона" в третьем квартале составляет 6,7 ГБ и вырос за год на 60%.

По данным Роскомнадзора, с начала 2017 года количество базовых станций, использующих технологию LTE, в России увеличилось на 45%. "МегаФон" лидирует как по числу базовых станций стандарта LTE (более 60 000), так и по числу действующих станций всех сетей (более 200 000). Компания продолжает внедрять и сеть LTE-Advanced, обеспечивающую скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Сегодня она представлена в 38 регионах страны.

"Объем потребляемого трафика стремительно растет, российские пользователи становятся все более требовательными к скорости интернета на своем смартфоне. Российский рынок мобильной передачи данных – один из самых развитых в мире, и это, в том числе, заслуга "МегаФона". Мы рады, что нас оценили миллионы людей, которые ежедневно используют Speedtest. Спасибо за доверие, но мы двигаемся дальше. Сегодня мы предлагаем сервисы и тарифы, которые основаны на собственных предпочтениях абонентов и наш быстрый мобильный интернет позволяет использовать все преимущества и потенциал цифровых возможностей", – комментирует  коммерческий директор компании "МегаФон" Влад Вольфсон.

Компания Ookla, создатель сервиса Speedtest, является мировым лидером в области тестирования и анализа Интернета. Сервис тестирования скоростей интернета Speedtest является наиболее точным способом измерения производительности и диагностики сетей. Speedtest предоставляет независимый взгляд на скорость и качество мобильных и фиксированных широкополосных подключений. Миллионы пользователей сделали Ookla Speedtest приложением №1 для тестирования скорости Интернета, и ему ежедневно доверяют профессионалы отрасли.

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Теги: Мегафон

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