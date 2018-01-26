ВТБ Капитал провел традиционный деловой завтрак в рамках Всемирного экономического форума в Давосе

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Создание условий и снятие ограничений для роста мировой экономики стало темой ежегодного делового завтрака ВТБ Капитал с участием международных и российских инвесторов, который состоялся в рамках Всемирного экономического форума в Давосе 24 января.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, традиционно в деловом мероприятии приняли участии высокопоставленные представители правительства и ведущих мировых компаний, включая министра экономического развития РФ Максима Орешкина, министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, министра энергетики РФ Александра Новака, президента республики Татарстан Рустама Минниханова и главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Более 70 бизнес-лидеров из более чем 20 стран, таких как США, Великобритания, Турция, Индия, Франция, Китай, Швейцария, приняли участие в мероприятии.

Во время дискуссии, модератором которой выступил известный ведущий и репортер CNN Ричард Квест, участники особенно подробно обсуждали российско-американские отношения, результат первого года президентства Дональда Трампа, а также предстоящие выборы в России. Среди финансового-экономических вопросов были затронуты такие, как рынок энергоносителей и нефти, перспективы соглашения ОПЕК+ в 2018 году, возможности глобального роста и роль Китая в этой связи, а также влияние таких актуальных тенденций, как диджитализация и роботизация.

Модератор мероприятия Ричард Квест заметил, что отрадно принимать участие в такой открытой дискуссии, где можно поднимать и обсуждать абсолютно любые темы и вопросы.

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин отметил, что если говорить об усилении российских позиций в мире, то мы намерены это делать только через сотрудничество, а не путем конфронтаций. "К сожалению, наши коллеги на Западе сейчас выбирают путь конфликта", - сказал глава ВТБ.

ВТБ Капитал выступает организатором встреч с инвесторами и представителями правительства РФ в рамках Всемирного экономического форума в Давосе с 2012 года.